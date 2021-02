Inter - Lazio, Compagnoni e il duello tra bomber: "Ecco chi prenderei tra Immobile e Lukaku"

A poco più di quarantotto ore dalla sfida di Serie A tra Inter e Lazio, Maurizio Compagnoni ha parlato del duello tra Immobile e Lukaku ai microfoni di Sky Sport 24. Il giornalista, chiamato a esprimere una preferenza tra i due attaccanti, ha spiegato: "Chi prenderei tra Romelu Lukaku e Ciro Immobile? Dipende dalla tipologia di gioco. Se ho bisogno di una squadra che attacca gli spazi e la profondità direi Immobile. Io credo che Lukaku farebbe benissimo nella Lazio e all’Inter farebbe bene Immobile, in una Juventus direi più un Lukaku. Io direi Lukaku perché lavora più per la squadra".

FALLIMENTO INTER? - "L’Inter è uscita in UEFA Champions League in un girone non semplice e in Coppa Italia in semifinale contro la Juventus e ci può stare, ha buone probabilità di vincere lo scudetto e non ha il problema delle coppe. Dovesse arrivare seconda e giocarsela fino all’ultima giornata perché sarebbe un fallimento? Andare fuori dalle coppe è un vantaggio per il campionato, questo sì".

