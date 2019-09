Inter - Lazio, in 700 per fare la differenza: la carica dei tifosi biancocelesti - FT

Ad accoglierli c'è un San Siro strapieno, con più di 55mila spettatori nerazzurri già seduti ai loro posti. I 700 tifosi della Lazio, però, hanno raggiunto il settore ospiti con l'intenzione di fare la differenza, nonostante l'inferiorità numerica e la consapevolezza che quella contro l'Inter, ad oggi, si preannuncia una delle partite più complesse della stagione. Sono lassù in alto, in quel terzo anello da dove ogni giocatore è così piccolo da entrare nel centimetro di spazio tra indice e pollice. Ma ci sono e tanto basta. Perché stasera per la Lazio la loro presenza è fondamentale.

INTER - LAZIO, LA DIRETTA DELLA GARA

LAZIO, LE PAROLE DI TARE SU IMMOBILE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE