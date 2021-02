Inter - Lazio, Luiz Felipe e un messaggio che è diventato rito: "Andiamo, famiglia" - FOTO

Ormai è diventato un vero rito. Al fischio d'inizio della partita della Lazio, arriva il messaggio di Luiz Felipe. Il brasiliano, ancora out dopo più di venti giorni dall'operazione alla caviglia, non ha fatto mancare il sostegno ai compagni neanche questa sera, in occasione della sfida contro l'Inter. Il difensore ha inquadrato la televisione con la gara in onda, per poi aggiungere: "Andiamo, famiglia".

