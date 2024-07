Italia, Cassano torna sull’Europeo: “Nazionale scarsa, Spalletti…”

TUTTOmercatoWEB.com

Antonio Cassano è tornato a parlare e, come spesso accade, le sue dichiarazioni faranno certamente discutere. L'ex calciatore intervenuto all'interno del programma Viva el Fútbol su Twitch è tornato sull'eliminazione dell'Italia agli Europei: "Avrei preferito l'eliminazione con la Croazia all'Europeo piuttosto che con la Svizzera così. La nostra Nazionale è scarsa, non abbiamo giocatori di altissimo livello e per me non potevamo fare di più: Spalletti ha fatto calcio spettacolo ovunque sia andato, è un genio ma non può fare miracoli", queste le sue parole.