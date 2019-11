Italia, Europeo in vista: Mancini chiede la chiusura anticipata della Serie A

I risultati di Mancini con l'Italia sono sotto gli occhi di tutti: il ct ha riportato gli azzurri a brillare. Il mese scorso il suo contratto è stato portato fino al 2022, grazie al raggiungimento del primo obiettivo prefissato: l'ingresso alla fase finale di Euro2020. Come riporta l'odierna rassegna stampa di Radiosei, l'allenatore ex Lazio avrebbe escogitato un piano per preparare al meglio la prossima importantissima competizione. La strategia prevede, però, la chiusura anticipata di una settimana del campionato di Serie A (prevista per il 24 maggio prossimo). Un'operazione complicata, data la necessità di districarsi nel ginepraio di diritti tv, date e impegni. Premier e Bundeslinga chiuderanno rispettivamente il 17 e il 16 maggio: Inghilterra e Germania avranno 4 settimane per preparare l'Europeo. La Liga e la Ligue1 chiuderanno lo stesso giorno della Serie A, ma la prima a scendere in campo, il 12 giugno, sarà proprio l'Italia. Ergo, Mancini avrà solo una decina di giorni di tempo per preparare l'esordio. Prima di Italia - Armenia, il presidente Gravina ha cenato con il presidente della Lega Miccichè, con ogni probabilità questo argomento sarà stato presente nel dibattito a tavola. I giorni disponibili per inserire un turno infrasettimanale sono tra la terza e la quarta giornata di ritorno, ovvero 4, 5 e 6 febbraio.

IL PIANO - Mancini vorrebbe concedere 5 giorni di vacanza prima del raduno a Coverciano. Se l'incontro della squadra avvenisse il 23 maggio, ci sarebbe la possibilità di effettuare anche una settimana di ritiro in altura. Se la chiusura anticipata del campionato non dovesse essere concessa, allora tutto sarebbe posticipato al 30 maggio. Il 2 giugno il ct dell'Italia presenterà la lista dei 23 giocatori. Se il programma ora stabilito non dovesse cambiare, la Nazionale avrebbe tempo di giocare una sola partita amichevole prima dell'Europeo.

