Italia, Evani: "Ragazzi straordinari, ora chiudiamo in bellezza"

Importante e bella vittoria dell'Italia che batte per 2-0 la Polonia in Nations League. Al termine del match il vice di Roberto Mancini, Evani, è intervenuto ai microfoni di RaiSport: "Questa è la nostra cultura, quando ci sono le difficoltà ci uniamo ancora di più. Questi ragazzi sono strarodnari. 27 passaggi? Sono i principi di gioco su cui lavoriamo insieme a Roberto da due anni, l'ho sentito tra il primo e il seecondo tempo, era molto contento, lo sviluppo del gioco è stato buono. Abbiamo tantissimi giocatori bavi e anche i giovani che stanno crescendo giocano già come dei veterani. Pensiamo sempre una partita alla volta, questa era da vincere e ci siamo riusciti, adesso vorremmo chiudere in bellezza".

