Italia, giocatori della Roma esclusi dalla convocazione azzurra

Continuano ad emergere giocatori positivi in casa Roma e per questo motivo i calciatori giallorossi, tra cui Lorenzo Pellegrini che è risultato positivo al coronavirus oggi, sono stati esclusi dalla convocazione azzurra. Come riporta l'Ansa ancora da definire le situazioni legate ad Acerbi, Chiesa e Barella fermati dalla Federcalcio mentre Castrovilli e Biraghi non hanno ancora avuto il via libera dalle autorità sanitarie competenti.

