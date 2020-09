Italia, gli azzurri in viaggio da Firenze a Venezia - FOTO

In archivio il primo mach di Nations League per l'Italia di Roberto Mancini. Un pareggio per gli azzurri nel match di ieri contro la Bosnia con la rete di Sensi che ha pareggiato i conti dopo il gol di Dzeko. Nella giornata di oggi la delegazione si è spostata da Firenze e Venezia, il tutto documentato da un bello scatto su Instagram che ritrae Ciro Immobile, Alessandro Florenzi e Andrea Belotti.

