Italia, il ct del Galles avvisa: "Domenica giocheremo per vincere"

Il ct del Galles Robert Page dopo la vittoria contro la Turchia ha pensato alla prossima sfida di domenica contro l'Italia di Mancini dove in palio ci sarà il primo posto. Le sue parole: "Italia? Se riuscissimo a passare alle fasi finali con 4 punti sarebbe fantastico, ma stiamo già pensando all'Italia e alla formazione più competitiva per vincere. Noi giochiamo sempre per vincere e domenica sarà lo stesso".

CALCIOMERCATO LAZIO, LA SITUAZIONE DI STRAKOSHA

CALCIOMERCATO LAZIO, RADU VUOLE RESTARE: IL PUNTO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO