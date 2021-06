Italia, Immobile sempre più trascinatore: i suoi numeri

Ciro Immobile ha timbrato il cartellino anche contro la Svizzera. L'attaccante della Lazio è sempre più trascinatore anche con la maglia dell'Italia. Quello di ieri è il 15esimo gol assoluto in azzurro, che lo rende il miglior marcatore in attività. I due centri nelle prime due partite dell'Europeo portano in dote la vetta momentanea della classifica marcatori: esordio con il botto che all'Italia mancava dal Mondiale del 2002 con Vieri (doppietta all'Ecuador). Come riporta Opta Paolo, nelle ultime 11 presenze da titolare in Nazionale Immobile ha preso parte a 13 gol (8 reti e 5 assist). Inoltre la rete di ieri è la quinta consecutiva nelle ultime 5 da titolare. Che bomber!

