Italia - Inghilterra, cresce il dato dei biglietti: i tifosi supportano Mancini

© foto di www.imagephotoagency.it

La Nations League sta per tornare. L'Italia di Roberto Mancini sarà impegnata in due super match, quello contro l'Inghilterra e contro l'Ungheria. Per quanto riguarda la sfida contro la nazionale inglese, in programma venerdì 23 settembre a San Siro, il dato relativo ai tagliandi venduti è nettamente salito a quota 35.000. Insomma, si aspetta un gran tifo per la propria Nazionale nonostante la delusione per non essersi qualificati al Mondiale. Lo stesso Ciro Immobile in conferenza stampa ha sottolineato l'importanza di questa gara: "Noi sappiamo di dover dare qualcosa alla nostra gente che è delusa per la mancata qualificazione. La Nazionale nei momenti difficili è stata un punto di unione per tutti, durante l'Europeo abbiamo visto come l'Italia si è unita... Da lì dobbiamo ripartire, gli italiani devono avere quel ricordo nelle loro menti e avere fiducia in noi. Questo è un punto di partenza importante senza dimenticare le delusioni, che inevitabilmente rafforzano".