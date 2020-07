Italia, Lippi:possibile ritorno in azzurro come direttore tecnico della Nazionale

Marcello Lippi potrebbe tornare in azzurro ma questa volta in un’altra veste. L’ex tecnico della Nazionale, e campione del Mondo nel 2006, potrebbe infatti diventare il nuovo direttore tecnico. Come riporta il Corriere dello Sport oggi Lippi dovrebbe incontrare a Roma il patron della Figc Gabriele Gravina. Il ct ha già rifiutato un ruolo come presidente dell’Assoallenatori.

