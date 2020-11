Italia, Mancini: "Grande prestazione di squadra, complimenti ai ragazzi"

Non ha potuto essere in panchina causa Covid-19, ma Roberto Mancini ha seguito gli Azzurri da casa e ha espresso tutta la sua soddisfazione per il successo sulla Polonia sul suo profilo Twitter: "Una grande prestazione di squadra. Non era facile, ma abbiamo avuto la giusta mentalità. Saremo testa di serie ai sorteggi di qualificazione ai Mondiali 2022. Complimenti ai ragazzi, al mister Chicco Evani e a tutto lo staff di una bellissima Nazionale!"

