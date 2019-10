Italia, Mancini: "Il record di Pozzo? Preferirei vincere l'Europeo..."

Al termine della partita vinta dall'Italia contro il Liechtenstein, ai microfoni di Rai Sport è intervenuto il ct Roberto Mancini: "Si può migliorare ancora, abbiamo fatto tanti cambi, questi ragazzi devono ancora imparare a giocare insieme. Di Lorenzo e Tonali? Crediamo molto in loro, purtroppo a giugno per questioni di numeri qualcuno molto bravo dovrà rimanere a casa. Vedremo cosa succederà in questi mesi. Mi fa piacere che il gruppo si stia cementando, il feeling è buono fra di loro. Il record di Pozzo raggiunto? Sarebbe più importante raggiungere altri record, come i Mondiali vinti da lui. Diciamo che mi accontenterei dell'Europeo per ora (ride ndr)".



LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, SENTENZA UEFA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE