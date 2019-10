Italia, Mancini: "Immobile-Belotti? Spero che all'Europeo siano come Rossi e Schillaci"

Il ct azzurro Roberto Mancini è tornato a parlare del dualismo fra Immobile e Belotti. Si prosegue con l'alternanza, ma all'Europeo bisognerà fare una scelta per definire il titolare: "Giusto che giochino entrambi in questo momento, ci sono almeno sei partite fino all'Europeo, e almeno fino a marzo ci sarà questo ballottaggio. Poi quando ci avvicineremo all'evento, farò una scelta. Spero che il nostro centravanti faccia come Paolo Rossi e Schillaci. Tanti gol.".

LAZIO, ARRIVATA LA SENTENZA UEFA

LAZIO, L'INTERVISTA DI LOTITO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE