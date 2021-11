Italia, Massimo Mauro: "E' stato imbarazzante, urge trovare qualcosa di meglio per lo spareggio"

Un pareggio amaro quello dell'Italia contro l'Irlanda del Nord che rimanda la possibilità di qualificarsi al prossimo Mondiale ai play off di marzo. Una prestazione poco brillante della squadra che solo qualche mese fa si è laureata campione d'Europa. Questa la disamina dell'ex calciatore Massimo Mauro ai microfoni di Radio 24: "Il calcio italiano si dovrebbe fare la domanda sul perché abbiamo l’attacco del Sassuolo, con tutto il rispetto per loro. I ragazzi sono stati straordinari fino ad ora, ieri non avevano testa per rischiare il dribbling, solo Berardi ci ha provato qualche volta. La spensieratezza i campioni d’Europa non possono averla, perciò se non sei abituato a giocarti Champions e scudetto, giocare con quella responsabilità è un’altra cosa. Bisogna trovare qualcosa di meglio per lo spareggio, se no è un casino. Era imbarazzante ieri, sembrava che non sapessero cosa fare. Giocare quella partita a marzo sarà difficilissimo, ci vuole una testa straordinaria".

Reina, da portiere a "ghostbuster": ecco lo spot con Iniesta e Villa - VIDEO

Di Marzio: "Immobile contropiedista con mentalità europea, deve giocare!"

TORNA ALLA HOMEPAGE