Italia, Mazzola su Immobile: "Non deve pensare alla finale, deve pensare che..."

Solo due giorni separano Italia e Inghilterra dalla gara più importante. La finale di Euro 2020 in programma alle 21:00 allo stadio di Wembley. Tra i più attesi del match c'è certamente Ciro Immobile. A tal proposito ai microfoni di soccermagazine.it ha detto la sua Sandro Mazzola che proprio nel '68 vinse l'Europeo con l'Italia: "Cosa direi a Immobile prima della finale? Non ci deve pensare. Non deve pensarci assolutamente. In questi casi, quando vai a letto non riesci a dormire: pensi, pensi e ripensi alla partita, al dribbling, al tiro, e questo ti frega. Secondo me deve solo pensare: “Sono forte, ce la faccio. Sono forte, ce la faccio”.

