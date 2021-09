Italia, record assoluto di partite senza sconfitte: tutta la serie

La vittoria per 5-0 dell'Italia sulla Lituania non avvicina soltanto il traguardo della qualificazione a Qatar 2022, ma regala un risultato storico. Gli azzurri di Mancini hanno realizzato la striscia più lunga della storia delle nazionali senza un passo falso: con 37 risultati utili consecutivi è stato staccato di una partita il Brasile 1993-96, di due la Spagna 2007-09. L'ultima sconfitta risale al 10 settembre 2018 contro il Portogallo in Nations League, da allora 7 pareggi, 27 vittorie nei 90 minuti, 1 successo nei 120 e 2 ai rigori. Di seguito tutte le partite:

Italia-Ucraina 1-1 (2018, amichevole)

Polonia-Italia 0-1 (2018, Nations League)

Italia-Portogallo 0-0 (2018, Nations League)

Italia-Stati Uniti 1-0 (2018, amichevole)

Italia-Finlandia 2-0 (2019, qualificazioni Euro 2020)

Italia-Liechtenstein 6-0 (2019, qualificazioni Euro 2020)

Grecia-Italia 0-3 (2019, qualificazioni Euro 2020)

Italia-Bosnia 2-1 (2019, qualificazioni Euro 2020)

Armenia-Italia 1-3 (2019, qualificazioni Euro 2020)

Finlandia-Italia 1-2 (2019, qualificazioni Euro 2020)

Italia-Grecia 2-0 (2019, qualificazioni Euro 2020)

Liechtenstein-Italia 0-5 (2019, qualificazioni Euro 2020)

Bosnia-Italia 0-3 (2019, qualificazioni Euro 2020)

Italia-Armenia 9-1 (2019, qualificazioni Euro 2020)

Italia-Bosnia 1-1 (2020, Nations League)

Olanda-Italia 0-1 (2020, Nations League)

Italia-Moldavia 6-0 (2020, amichevole)

Polonia-Italia 0-0 (2020, Nations League)

Italia-Olanda 1-1 (2020, Nations League)

Italia-Estonia 4-0 (2020, amichevole)

Italia-Polonia 2-0 (2020, Nations League)

Bosnia-Italia 0-2 (2020, Nations League)

Italia-Irlanda del Nord 2-0 (2021, qualificazioni Mondiali 2022)

Bulgaria-Italia 0-2 (2021, qualificazioni Mondiali 2022)

Lituania-Italia 0-2 (2021, qualificazioni Mondiali 2022)

Italia-San Marino 7-0 (2021, amichevole)

Italia-Rep. Ceca 4-0 (2021, amichevole)

Turchia-Italia 0-3 (2021, Euro 2020)

Italia-Svizzera 3-0 (2021, Euro 2020)

Italia-Galles 1-0 (2021, Euro 2020)

Italia-Austria 2-1 dts (2021, Euro 2020)

Belgio-Italia 1-2 (2021, Euro 2020)

Italia-Spagna 5-3 dcr (2021, Euro 2020)

Italia-Inghilterra 4-3 dcr (2021, Euro 2020)

Italia-Bulgaria 1-1 (2021, qualificazioni Mondiali 2022)

Svizzera-Italia 0-0 (2021, qualificazioni Mondiali 2022)

Italia-Lituania 5-0 (2021, qualificazioni Mondiali 2022)