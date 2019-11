Italia, una delegazione azzurra in visita a Piazza San Marco - FOTO

Dopo la vittoria di ieri sera dell’Italia contro la Bosnia a Sarajevo, la Nazionale si è trasferita a Venezia. Oggi pomeriggio, infatti, è in programma la presentazione di un accordo di partnership tra la Figc e la società Aeroporti di Venezia. Con l’occasione, una delegazione azzurra, composta dal presidente Gravina, il capodelegazione Vialli ed il portiere Donnarumma, ha raggiunto il centro, arrivando fino a Piazza San Marco insieme ai rappresentanti del Comune. Si è trattato di una visita di solidarietà, con l’obiettivo di manifestare la solidarietà della Federazione nei confronti della città, messa in ginocchio dall’acqua alta degli ultimi giorni. Alcuni scatti della visita sono stati pubblicati sul profilo Twitter della Nazionale:

After arriving in Venice, a delegation featuring the FIGC President Gravina, Delegation Head Vialli and the goalkeeper Donnarumma visited the centre along with local representatives to show the #FIGC's support during the current flooding. pic.twitter.com/dYDhY1ltFe