Jacobelli: "La Lazio non venderà mai Luis Alberto. Vale almeno 80 milioni"

Luis Alberto e Milinkovic sono due dei top player della Lazio. A Pressing il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha esaltato il valore dello spagnolo: "Se Lotito aveva valutato 150 milioni Milinkovic nell'estate del mondiale in Russia, con Luis Alberto, che credo la Lazio non venderà mai, si può partire da una base d'asta di 80 milioni di euro per difetto. È un giocatore che ha fatto un salto di qualità incredibile".

