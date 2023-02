Juve, Allegri: "Lazio forte ma stasera possiamo rifarci dopo gli ultimi risultati"

TUTTOmercatoWEB.com

Poco prima del fischio d'inizio della gara di Coppa Italia tra Juventus e Lazio il tecnico bianconero Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Mediaset: "Stasera dobbiamo fare una gara importante contro una squadra molto forte e che sta giocando bene, bisogna essere all’altezza. In questo momento vediamo tutto in maniera negativa sia per i risultati sul campo che per le questioni esterne, stasera è una possibilità per rifarci".