Juventus, a Kiev contro la Dinamo ci saranno 21mila tifosi locali

Non sfiderà solo il freddo e la Dinamo Kiev in Champions, la Juventus. Domani sera alle 18.55, come riportato da Tuttosport infatti, i ragazzi di Pirlo avranno un altro "ostacolo": 21mila tifosi. L'Ucraina permette come da norma Uefa, l'ingresso a circa il 30% dei sostenitori. Tifosi che saranno esclusivamente locali, visto il divieto di accogliere tifosi della squadra ospite.

