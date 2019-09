Juventus, Buffon titolare con la Spal: batte il record di Maldini

Juventus - Spal sarà la seconda partita da titolare in stagione per Gigi Buffon dopo quella contro il Verona sempre all'Allianz Stadium. L'ex portiere della Nazionale oggi supererà l'ennesimo record, quello di presenze con una squadra di club per un calciatore italiano: la numero 903 consente il sorpasso su Paolo Maldini, fermo a 902.La sfida con l'attuale direttore tecnico del Milan non finisce qui, perchè a breve Buffon (oggi a 640) metterà nel mirino il record di 647 presenze in Serie A di Maldini.

