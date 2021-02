Non c'è pace per Paulo Dybala. L'argentino non ha ancora risolto del tutto i problemi al ginocchio, e come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, dopo il consulto dal prof. Cugat a Barcellona il calciatore proseguirà una fase di terapie e lavoro differenziato. In attesa di sapere con più certezza tempi sul suo rientro, è quasi sicuro il suo forfait con la Lazio, nel match previsto sabato 6 marzo allo Stadium alle ore 20.45.

Juventus, il ginocchio non dà pace a Dybala: verso il forfait con la Lazio

