Juventus - Lazio, "Il giallo del giallo" a Matuidi: la Lega fa "chiarezza"

AGGIORNAMENTO ORE 18.42 - Il sito della Lega ha rettificato sul proprio sito ufficiale, nella pagina dedicata al match della Coca Cola Supercup. Ora anche Blaise Matuidi risulta fra i calciatori ammoniti, insieme a Lucas Leiva. Il fallo avrebbe comunque meritato una sanzione diversa, così come spiegato dall'ex arbitro Pieri alla Rai.

La Lega fa "chiarezza" sul fallo di Matuidi su Luis Alberto al limite dell'area, avvenuto al nono minuto di gioco. Il calciatore francese interviene col piede a martello in evidente ritardo sullo spagnolo, che rimane a terra dolorante. L'arbitro Calvarese in confusione assegna la rimessa dal fondo in virtù del tiro effettuato dal calciatore della Lazio. In un primo momento il direttore di gara sembrava aver sanzionato il centrocampista juventino con un cartellino giallo, con i capitolini infuriati che chiedevano un controllo al Var chiedendo un rosso immediato. La Lega sul proprio sito però, ha chiarito, di fatto ufficializzando, che Matuidi non risulta fra i calciatori ammoniti della gara.