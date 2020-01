Juventus, Pjanic: "La Lazio lotterà per lo Scudetto. E sulla Supercoppa..."

Cammino strepitoso in campionato per la Lazio, che a dicembre ha potuto alzare al cielo anche la Supercoppa italiana. A margine dell'evento Adidas Predator andato in scena a Milano, Pjanic ha parlato anche dei biancocelesti: "Noi, Inter e Lazio lotteremo per lo Scudetto. Siamo primi con un piccolo vantaggio, ma è poco. Dobbiamo stare concentrati, giocheremo gara dopo gara. Supercoppa? E' stata la seconda sconfitta in pochi giorni ma abbiamo giocato male in Arabia, è arrivata in un momento complicato. Ci è dispiaciuto perdere".

