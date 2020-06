Juventus, Pjanic provoca la Lazio: "Manteniamo le distanze... anche in classifica" - FT

Con la vittoria di questa sera contro il Bologna, la Juventus ottiene tre punti fondamentali per il morale e per la classifica. La squadra di Sarri sale a quota 66 punti in classifica, facendo diventare quattro i punti di distanza dalla Lazio, seconda in graduatoria, e nove quelli che la separano dall'Inter. Miralem Pjanic, prendendo spunto dall'epoca dell'epoca del distanziamento sociale per eccellenza, ha pubblicato un messaggio su Instagram, riferendosi direttamente alle inseguitrici dei bianconeri, in particolare ai biancocelesti, quelli più vicini: "Anche in classifica manteniamo le distranze".

