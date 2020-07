Juventus, presentata oggi la nuova maglia: tornano le strisce nere verticali – FOTO

Ci scenderà in campo domenica sera contro la Roma, nell'ultima giornata, con la nuova maglia presentata oggi la Juventus. Definita come un incontro tra innovazione e tradizione, la nuova casacca bianconera è un ritorno al classico abbinamento tra il bianco, e le strisce nere verticali, (pitturate), con lo stemma, gli sponsor e altre sfumature color oro. Colore, che rimanda all'impresa dei 9 scudetti vinti di fila, impresa “artistica”, e la volontà di raggiungere il prossimo anno il decimo titolo consecutivo, che rappresenterebbe “la perfezione”. Chissà però, che la Lazio non riesca finalmente a impedirlo, dopo aver accarezzato per molti mesi quest'anno, l'idea di poterci riuscire.

