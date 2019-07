Kesapli: "Yazici perfetto per la Lazio. Ecco a quanto si può chiudere"

Lazio ancora impegnata nelle mosse di calciomercato. Ai microfoni di Radiosei, per parlarne, è intervenuto l'esperto di calcio turco Dundar Kesapli: “Yazici è un giocatore che è cresciuto molto, grandi potenzialità dal punto di vista fisico oltre che tecnico. È stato convocato anche in Nazionale e ha dimostrato le sue qualità. Per il Trabzonspor è un giocatore fondamentale, i tifosi vorrebbero vederlo sempre in Turchia. Ovviamente lui è un professionista e penserà al suo futuro. Io credo che potrebbe fare molto bene alla Lazio, che ha bisogno di un giocatore giovane, dinamico e forte per sostituire in caso Milinkovic. Il serbo ancora non è stato venduto, quindi è tutto da vedere. Tra l’altro l’unica offerta ufficiale arrivata è quella del Lille. Il suo sogno, comunque, è quello di giocare in Italia”.

L’OPERAZIONE - “Un’altra telenovela come Yilmaz? In quel caso ci sono stati problemi con il procuratore. Per quanto riguarda Yazici, il presidente se dovesse ricevere un’offerta concreta e importante sarebbe disposto a far partire il giocatore. Tra i 15 e i 17 milioni si potrebbe chiudere, è un calciatore valido e li vale. Il prossimo anno, se dovesse continuare così, potrebbe costarne il doppio. Con questa età e caratteristiche è perfetto per la Lazio. Il Lille ha offerto 15 milioni, ma Yazici probabilmente sta aspettando qualche altra offerta. Nel caso i biancocelesti non presentassero alcuna offerta, potrebbe andare in Francia”.

IL GIOCATORE - “Per me lui potrebbe fare bene, ha delle basi importanti e può crescere. L’esperienza si fa con il tempo, giocare in Serie A non è facile. Se riesce ad ambientarsi in tempi veloci, guadagnare la fiducia della tifoseria, può stupire e sarà tutto più facile. Colpo di testa? Può farlo ma non è il suo forte”.

DURMISI - “Da quello che so io il Besiktas non sta insistendo per Durmisi, non è una trattativa avanzata. Staranno valutando”.

