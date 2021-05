La Nord saluta Enza: "Abbiamo l'obbligo di ringraziarla come merita" - FOTO

All'indomani della morte di Enza, punto di riferimento del tifo biancoceleste, è arrivato il lungo messaggio della Curva Nord. Sui propri canali social è stato condiviso un ringraziamento per la donna, ricordando l'appuntamento dei funerali: "Si scrive Enza, si legge Lazio. Proprio così, perché lei è stata la mamma di tutti noi laziali. In ogni momento, di gioia o di difficoltà, Enza è stata sempre presente! Purtroppo ci ha salutati per sempre Enza, in silenzio, lasciando un enorme vuoto dentro ognuno di noi. 'C'è posto sul tuo pulman Enza? Eddaje va, salite', ci rispondeva sempre, perché a piedi Enza non ha mai lasciato nessuno".

COME UN URAGANO - Il messaggio continua in questo modo: "Tutti noi abbiamo ora il dovere, l'obbligo di ringraziarla, di salutarla degnamente. Come merita. Una vita spesa per la Lazio e per la sua gente. L'appuntamento per l'ultimo saluto alla mamma di tutti i laziali sarà domani, alle ore 15, nella chiesa di Don Bosco. Su esplicita richiesta della famiglia è stata organizzata una raccolta fondi fuori la basilica. Niente fiori, ma sostegno a una famiglia che ha perso il suo punto di riferimento. Una donna con la D maiuscola. Le bandiere della Lazio adesso sventolano per Lei, perché le donne forti sono come uragani e diventano indomabili. Ciao Enza!".

