Lazio, 15 anni fa il memorabile derby deciso da Di Canio: il ricordo del club - VD

Il 6 gennaio 2005 è una data che evoca dolci ricordi nella mente dei tifosi della Lazio. Si tratta di una gara giocata, precisamente, quindici anni fa e, soprattutto, di un derby. Sulla panchina biancocelesti Giuseppe Papadopulo aveva appena preso il posto di Domenico Caso. Al 29’ Paolo Di Canio, a sedici anni dall’ultima stracittadina giocata con l’aquila sul petto, calcia al volo e supera Pellizzoli, portando in vantaggio la propria squadra. Nella seconda frazione di gioco, la compagine guidata da Delneri trova il pareggio con Cassano al 74’. La Lazio non s’arrende e, prima con Cesar, poi con Rocchi, si impone sui rivali storici della Roma e al 90’ il risultato favorisce i biancocelesti per 3-1. Il popolo laziale in festa, Di Canio festeggia di nuovo sotto la Sud, nella stessa porta dell’ultimo gol e con lo stesso dito puntato. A distanza di tanti anni da quel memorabile derby, il club ha pubblicato sui propri canali social un video-omaggio:

