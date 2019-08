Lazio, 21 agosto di tre anni fa: esordio per Immobile, Wallace e Lukaku

Il 21 agosto di tre anni fa trovarono l'esordio con la Lazio tre giocatori: Immobile, Wallace e Lukaku. Prima giornata della stagione 2016/17, il club capitolino affrontava l'Atalanta. Partita rocambolesca, vinta alla fine per 3 a 4 dai biancocelesti. In quell'occasione, il bomber partenopeo siglò anche la sua prima marcatura con la maglia della Lazio, dopo un quarto d'ora dal fischio di inizio. Poi arrivarono le firme di Hoedt, Lombardi e Cataldi. Una vittoria conquistata con grinta su un campo difficile, che i tre biancocelesti in questione ricordano con estremo piacere.

