Lazio, 43 anni senza “Cecco”: l'angelo biondo che vivrà per sempre

Un Re del centrocampo che se n'è andato troppo presto. Lo scorso 1° dicembre avrebbe compiuto 71 anni. Mentre oggi, 18 gennaio, ne sono passati 43 dalla sua prematura scomparsa. A poco più di un mese di distanza da quella di Tommaso Maestrelli, la morte di Luciano Re Cecconi resta tuttora una delle cicatrici più dolorose del mondo Lazio. Una storia oscura, indecifrabile, dal sapore amaro dell'ingiustizia. Ombre sull'omicidio di un uomo che in vita è stato tutto l'opposto, per i suoi cari come per la Lazio: luce. Tra gli eroi del primo Scudetto e della clamorosa salvezza del 1975/76. Giocatore fenomenale, angelo biondo immortale. A lui e alla sua famiglia, in questa domenica di Serie A, va tutto l'affetto e il ricordo del popolo biancoceleste.

LAZIO - SAMPDORIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO, IL DATO SULLA CAMPAGNA ABBONAMENTI

TORNA ALLA HOMEPAGE