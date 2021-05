Lazio, Acerbi in Paideia per dei controlli post-infortunio nel derby - FOTO

"Domani farò la risonanza per essere sicuro non sia nulla di grave". Detto fatto. Francesco Acerbi si è recato nella clinica Paideia di Roma per sottoporsi ad alcuni controlli dopo l'infortunio rimediato nel derby di sabato scorso. Il difensore aveva condiviso sui social il ginocchio dolorante con fasciatura e tutore. Ora la speranza è che il problema non sia grave e non pregiudichi né l'ultima col Sassuolo - la gara col Torino l'avrebbe comunque saltata causa squalifica - né gli Europei con l'Italia.

