Lazio, Akpa Akpro: "Una serata speciale. La Champions un sogno che si avvera"

Da gregario a protagonista. Jean Daniel Akpa Akpro sta vivendo la sua favola. Ieri l'esordio in Champions bagnato dal primo gol con la maglia della Lazio, l'ivoriano sta riscrivendo la sua storia dopo tanti sacrifici e sudore: "Una grande partita di tutta la squadra e un sogno da bambino diventato realtà. Per me è stata una serata speciale. Prima partita, primo GOAL in Champions League e primo goal con la Lazio. Forza Lazio. Grazie a tutti", il suo commento su Instagram.



