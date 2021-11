Lazio, al Fantacalcio arriva finalmente il "campioncino" di Basic - FOTO

Toma Basic è stato uno dei giocatori che quest'anno hanno rappresentato una novità anche per il Fantacalcio. Il croato, venendo dal campionato francese, era sconosciuto a molti, soprattutto ai fantallenatori. In Serie A non ha ancora trovato il gol ma ha accumulato un bonus per un assist e un malus per un'ammonizione, portando la sua fantamedia a 6. A distanza di qualche mese dal suo arrivo è stato finalmente rilasciato anche il suo campioncino ufficiale che lo raffigura con un pc e un floppy disc in mano. "Programma in basic, il sistema operativo del Commodore 64" la spiegazione della scelta da parte dei grafici di Fantacalcio. Di seguito la foto.