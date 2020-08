Lazio, Alessandro Rossi alla Viterbese: l'attaccante raggiungerà i compagni in ritiro

Per Alessandro Rosssi una nuova stagione in prestito da vivere tra le fila della Viterbese. Dopo aver trascorso la scorsa annata nella Juve Stabia, adesso il giovane attaccante, di proprietà della Lazio, è pronto a raggiungere i nuovi compagni nel ritiro di Cascia. Di seguito, il comunicato ufficiale del club: "La U.S. Viterbese 1908 comunica che in data odierna sono stati programmati i tamponi per il calciatore Alessandro Rossi. L’attaccante di proprietà della S.S.Lazio raggiungerà i suoi nuovi compagni, presso il ritiro di Cascia, non appena saranno completati i protocolli sanitari previsti".

