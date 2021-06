Lazio, alla Serie A manca Luis Alberto: il post speciale per lui - FOTO

C'è aria di nostalgia, alla Serie A mancano le giocate di Luis Alberto con la Lazio. A chi non mancano. Su Instagram il profilo ufficiale del campionato italiano ha postato una foto dello spagnolo con la didascalia "El mago", si vede il 10 biancoceleste esultare e mandare baci alla telecamere dopo un gol. Ancora qualche giorno di vacanza, poi la Lazio si ritroverà in ritiro con Sarri per preparare la nuova stagione. Ci sarà anche Luis Alberto, pronto per nuove magie in Serie A.

Lazio, in Spagna e in Puglia: domenica "di tintarella" per Leiva e Luiz Felipe - FOTO

Lazio, la nuova stagione è alle porte: la rosa biancoceleste al completo

Torna alla home page