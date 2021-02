Lazio, Andreas Pereira: "Tutto è possibile per colui che crede" - FOTO

"Un'altra settimana inizia. Hai già ringraziato per un'altra opportunità? Alza la testa e credi: "Tutto è possibile per colui che crede". Sii grato indipendentemente da qualsiasi ostacolo nel tuo cammino. Forza e fede sempre! Buona settimana a tutti", questo il messaggio postato da Andreas Pereira su Instagram per augurare un buon inizio di settimana a tutti i suoi followers. La Lazio dovrà subito alzare la testa in vista del prossimo impegno di campionato contro la Sampdoria in programma sabato alle 15:00.

