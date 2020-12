Lazio, Anelucci: "Domani c'è solo una strada percorribile: quella della vittoria"

Vittoria contro lo Spezia già archiviata e grande attesa per il match di Champions League domani della Lazio contro il Bruges. Questo il pensiero di Claudio Anelucci ai microfoni di Radiosei: “La gara contro lo Spezia è stata sulla falsa riga delle gare con Sampdoria e Udinese solo che questa volta hai fatto due gol all’inizio e loro con un po’ di sfortuna non sono riusciti a riaprirla. Ci sta, la testa era alla Champions. In estate quando arrivò Reina dissi che quando sarebbe entrato non sarebbe più uscito, non c’è paragone tra i due portieri come tranquillità e sicurezza. Bruges? Quella di domani sarà una partita che ricorderemo, la Lazio deve vincere, non c’è altro pensiero perché quando pensi che hai due risultati su tre non finisce mai bene. Deve sbranare l’avversario, quando la Lazio ha la tigna giusta non c’è partita. Questa è l’unica strada percorribile".

Zenit - Borussia Dortmund, tedeschi senza otto giocatori: i dettagli

Champions League, l’Olimpico carica i biancocelesti: “C’mon Lazio” - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE