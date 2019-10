Lazio - Atalanta, Cucchi: "Gasperini? Prima di parlare bisogna imparare le regole"

Dura replica di Riccardo Cucchi alle dichiarazioni di Gasperini nel post partita di Lazio-Atalanta: "Sono piuttosto severo su questo: dopo tanti anni di calcio, sono un po’ in difficoltà perché non si parla più della partita ma solo dell'arbitro. Il problema principale è la non conoscenza delle regole del calcio, che nel tempo cambiano: è obbligatorio informarsi, anche da parte degli addetti ai lavori. Poi si può giudicare il lavoro dell’arbitro, ma spesso gli allenatori peccano di non conoscenza”, ha dichiarato il giornalista intervenuto a RadioYes. Poi sulla partita: "Per quanto riguarda la gara di sabato, il calcio è folle, questa è la sua bellezza; dopo il primo tempo nessuno avrebbe puntato sulla Lazio, ma i biancocelesti con temperamento ed un pizzico di fortuna sono riusciti a fare bene, complice anche un piccolo calo degli avversari".

