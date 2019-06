Lazio, Bastos e l'aiuto della fidanzata: martedì il tutto per tutto - FOTO

L'Angola di Bastos ha pareggiato sabato con la Mauritania mettendo a rischio il passaggio del turno nel Girone E. Sarà decisiva la partita di martedì contro il Mali, in cui una vittoria regalerebbe la qualificazione matematica. Nel frattempo per il difensore della Lazio un aiuto arriva dalla fidanzata Nerika Palhares: come pubblicato sul profilo Instagram ieri è arrivata in Egitto assistendo alla partita. La stampa angolana riporta che si fermerà fino a martedì, fino al dentro o fuori. Bastos ha un motivo in più per vincere.

