Lazio - Bayern Monaco, Mauri: "Serve la partita perfetta. Caicedo o Correa? Dico il Tucu!"

Domani alle 21:00 la Lazio scenderà in campo per la gara di andata degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco. Una sfida difficile anche se sarà comunque un'occasione importante per i ragazzi di Inzaghi. Queste le parole dell'ex capitano biancoceleste Stefano Mauri ai microfoni di TMW Radio: "La Lazio deve fare la partita perfetta. Sarà una doppia sfida molto difficile ma ce la può fare. Correa o Caicedo? Credo che giocherà Correa. Caicedo è stato poco bene e ha giocato anche poco, superato nelle gerarchie anche da Muriqi. Mi stupirei nel vederlo titolare".

