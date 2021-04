Lazio - Benevento, terzo incrocio tra fratelli Inzaghi: i precedenti

Lazio - Benevento, altra tappa fondamentale per la rincorsa Champions dei biancocelesti. La vittoria di Verona ha tenuto la Lazio in gioco, contro i sanniti l'obiettivo è rosicchiare qualche punto sfruttando il calendario: Atalanta - Juventus, Napoli - Inter e Torino - Roma sono partite in cui qualche concorrente gioco forza perderà punti. Alla vigilia del doppio incrocio con Napoli e Milan, riuscire a portare a casa la quinta vittoria consecutiva in campionato rappresenterebbe un segnale importante.

FRATELLI INZAGHI - Davanti a Simone Inzaghi ci sarà il fratello Pippo. Terzo incrocio ufficiale tra i due, a cui va aggiunta l'amichevole pre-campionato dello scorso settembre finita 0-0. La prima volta fu al Dall'Ara il 26 dicembre 2018 quando Pippo era alla guida del Bologna: La Lazio si impose per 2-0 con gol di Luiz Felipe e Lulic. All'andata finì 1-1 con prodezza di Immobile e gol allo scadere del primo tempo di Schiattarella. Domenica alle 15 sarà ancora Simone contro Filippo, da una parte chiama la Champions dall'altra la salvezza, ma l'emozione dei due tecnici sarà da Scudetto.

