Lazio, Boksic l'anti-Lokomotiv: un gol che ha segnato una stagione

La Lazio vanta un solo precedente contro la Lokomotiv Mosca. Semifinale di Coppa delle Coppe 1998-99, doppia sfida andata e ritorno, alla fine i biancocelesti staccarono il pass per la finale dopo due pareggi. All'andata nella capitale russa 1-1 in rimonta, con Alen Boksic che rimette a posto le cose dopo il vantaggio di Dzhanashia. Al ritorno lo 0-0 premia la squadra di Eriksson, destinata ad alzare al cielo di Birmingham il primo trofeo europeo della città di Roma.

L'ALIENO - Alen Boksic in assoluto è stato uno degli attaccanti più forti della storia biancoceleste. La sensazione è che non abbia sfruttato fino in fondo le straordinarie qualità che aveva, ma ciò che ha mostrato con la maglia della Lazio rimane comunque eccezionale. La stagione 1998-99 è stata però la più sfortunata, a causa degli infortuni a catena che colpirono il croato. Soltanto tre presenze in campionato per un totale di 96 minuti giocati e altre 3 presenze in Coppa delle Coppe per 40 minuti effettivi in campo. Quel gol a Mosca ha segnato l'intera stagione di Boksic, che nel momento decisivo ha risposto presente. Nonostante tutti i guai fisici l'Alieno ha trascinato la Lazio in finale di Coppa delle Coppe.

