Lazio - Bologna, Damiano 'Er Faina' esulta al gol di Immobile. E su Fares... - VD

Alla prodezza di Luis Alberto ha fatto seguito il sigillo di Immobile. Contro il Bologna, l'attaccante, che era rimasto ai box causa squalifica a Marassi con la Sampdoria, è tornato a mettere la firma sul tabellino. A festeggiare per l'ennesimo gol del 'Bomber d'Europa', un amico di Immobile, Damiano 'Er Faina'. Il personaggio del web ha pubblicato su Instagram un video fatto nei secondi immediatamente seguenti alla rete del biancoceleste, nel corso del quale esulta per la marcatura. Non manca una speciale menzione per Fares, criticato nelle 'stories' precedenti: "Bravo Mohamed!".

