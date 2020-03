Lazio - Bologna, le pagelle dei quotidiani: Patric e Strakosha per la porta inviolata, Luis Alberto illumina

La Lazio non si ferma più, neanche quando tutte le altre sono costrette allo stop: i biancocelesti continuano a correre e travolgono anche il Bologna. Si mette in mostra Strakosha nel match dell'Olimpico con più di una parata decisiva, reattivo e attento il portiere laziale. In difesa si fa notare in positivo soprattutto Patric, mentre i riflettori a centrocampo sono tutti per Luis Alberto, che ruba davvero la scena. Positiva anche la partita di Milinkovic e Leiva, più ordinaria quella di Lazzari e Jony. Correa si sblocca ma ancora non decolla, Immobile si prende una pausa nella scalata della classifica marcatori verso il record di Higuain. Dopo le pagelle de Lalaziosiamonoi.it, ecco i voti assegnati dai principali quotidiani sportivi ai giocatori biancocelesti.

CORRIERE DELLO SPORT - Strakosha 7,5, Patric 7, Luiz Felipe 7, Radu 7, Lazzari 6, Milinkovic-Savic 6,5, Leiva 6,5, Luis Alberto 8 (61' Parolo 6), Jony 6, Correa 6,5 (75' Cataldi 6,5), Immobile 7 (84' Caicedo sv), Inzaghi 8.

GAZZETTA DELLO SPORT - Strakosha 7, Patric 6, Luiz Felipe 5, Radu 5,5, Lazzari 6, Milinkovic-Savic 6,5, Leiva 6,5, Luis Alberto 7,5 (61' Parolo 6), Jony 6, Correa 7 (75' Cataldi 6), Immobile 6 (84' Caicedo sv), Inzaghi 7,5.

CORRIERE DELLA SERA - Strakosha 7,5, Patric 8, Luiz Felipe 6, Radu 5,5, Lazzari 6, Milinkovic-Savic 6,5, Leiva 7, Luis Alberto 8 (61' Parolo 6,5), Jony 6, Correa 6,5 (75' Cataldi sv), Immobile 6 (84' Caicedo sv), Inzaghi 8.

