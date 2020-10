Lazio - Borussia Dortmund, Emre Can sprona i suoi: "Ora testa alla Champions!"

Il Borussia Dortmund fatica ma porta a casa tre punti nel turno di Bundesliga contro l'Hoffenheim e adesso si prepara ad aprire le danze della Champions League all'Olimpico contro la Lazio. Emre Can non sarà dei gialloneri per la squalifica rimediata la scorsa stagione agli ottavi contro il PSG, ma sprona comunque la squadra tedesca sui social: "Vittoria in trasferta difficile ma importante, ora testa al ritorno in Champions League martedì".

