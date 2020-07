Lazio - Brescia e il precedente del 2003: quanti biancocelesti in campo!

Sono passati 17 anni, tante cose sono cambiate, ma alcune sono rimaste le stesse semplicemente evolvendosi. Era la stagione 2002/2003 . La Lazio di Mancini era alla ricerca di punti per la Champions, il Brescia invece si preparava a vedere per l’ultima volta allo stadio Rigamonti Roberto Baggio. La gara non andò bene con i biancoceleste, che uscirono sconfitti per 2-0 con le reti di Mauri e del Divin Codino, ma è curioso vedere come alcuni dei protagonisti di quel match facciano ancora parte del mondo Lazio. In campo c’era mister Simone Inzaghi e in porta Angelo Peruzzi, oggi club manager, e anche il ds Igli Tare che all’epoca però giocava proprio nel Brescia. Insomma tanto del futuro biancoceleste era racchiuso in quella partita, anche se all’epoca nessuno avrebbe potuto immaginarlo.

