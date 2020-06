Lazio, buon compleanno Miroslav Klose: la leggenda tedesca compie 42 anni

In occasione del compleanno, il popolo laziale ricorda Miroslav Klose, tra le fila della compagine biancoceleste dal 2011 al 2016. Grande professionista, che ha fatto dell'umiltà il suo segreto, si è reso protagonista di una carriera piena di successi, traguardi e record. Arrivato nella Capitale con tanti trofei già messi in bacheca, la leggenda tedesca ha messo a segno 63 gol in 171 presenze in tutte le competizioni, conquistandosi l'affetto incondizionato del popolo laziale ed arrivando a indossare anche la fascia da capitano. In particolare, indimenticabile il gol messo a segno al 93' di un derby della Capitale, vinto dalla Lazio dopo mesi di digiuno nelle stracittadine. Klose, una volta appesi gli scarpini al chiodo, è diventato collaboratore della Germania con Low allenatore, per poi cimentarsi come tecnico dell'Under 17 del Bayern Monaco. Attualmente, è vice di Flick sulla panchina dei tedeschi. Nel giorno in cui l'ex attaccante compie 42 anni, agli auguri dei tifosi biancocelesti si aggiungono quelli della redazione di Lalaziosiamonoi.it.

Lazio, Vavro: “Vincere lo scudetto sarebbe fantastico. Entusiasmo per la Serie A”

Leiva: "Ho tanto da dare alla Lazio. Cercheremo di conquistare il titolo"

TORNA ALLA HOMEPAGE